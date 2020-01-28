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Кабмін ввів нову формулу для ціни на газ

Новини » Економіка     28.01.2020 - 11:02
Кабмін ввів нову формулу для ціни на газ
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Нафтогаз продаватиме газ за ціною на хабі в Нідерландах плюс транспортування

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Відповідне рішення Кабміну від 24 січня 2020 року оприлюднено на Урядовому порталі.

Змінами встановлено, що НАК "Нафтогаз України" з 1 січня 2020 року продаватиме газ постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів (ПСО) за спеціальною формулою.

Ціна газу повинна бути "не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною".

Крім того, ціна реалізації газу для ПАТ "Укргазвидобування" з 1 січня 2020 року не може бути вищою за ціну за новою формулою, за вирахуванням торговельної надбавки НАК "Нафтогаз України" на рівні 1,917% зазначеної ціни.

Зазначимо, група "Нафтогаз" за січень-вересень 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд грн. Результатом діяльності з продажу природного газу в рамках ПСО став прибуток у розмірі 17,2 млрд грн.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. У порівнянні з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.

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