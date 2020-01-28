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Коболєв: українцям повернуть переплату за куплений за страховою ціною газ

Новини » Політика     28.01.2020 - 18:09
Коболєв: українцям повернуть переплату за куплений за страховою ціною газ
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Ціни на газ виявилися нижчими, ніж прогнозували в грудні

У зв'язку з тим, що ціни на газ у січні 2020 року опинилися нижче прогнозованих, споживачам, які закупили його за страховою ціною, наприкінці опалювального сезону повернуть переплату. Про це у Facebook повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, ціна на січень виявилася нижчою за прогнозовану.

"Це означає, що наші активні клієнти отримають платіжки за місяць, а переплату ми зможемо повернути їм після завершення сезону. Ми дуже цінуємо, що у вересні ви вирішили скористатися нашою пропозицією. На жаль, не всі зміни на ринку цієї зими ми могли передбачити заздалегідь. Головне - ви нічого не втратите, ви отримаєте газ за найнижчою з доступних на нашому ринку ціною", - заявив Коболєв.

Він також додав, що виробникам тепла необхідно оперативно підписати з НАК додаткові угоди, щоб скористатися зниженою ціною в січні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" підняв ціни на газ для населення. У порівнянні з груднем 2019 року ціни зросли на 8,7%.

Відзначимо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель анонсував зниження цін на газ.

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