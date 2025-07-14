Ракеты средней дальности и не только: CNN узнало, что Украина может получить от США

США при посредничестве НАТО планируют передать Украине не только системы Patriot. В частности, возможны поставки ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Во-вторых, президент рассчитывает на финансовую выгоду: каждая система Patriot стоит примерно 1 миллиард долларов.

Во-первых, продавая оружие европейским странам, а не передавая его непосредственно Украине, Трамп надеется оградить себя от политической критики в связи с тем, что он отказывается от своего предвыборного обещания уменьшить роль США в многолетней войне.

Официальные лица в комментарии изданию уточнили, что Трамп не передает Украине оружие напрямую по двум причинам.

Неназванный источник рассказал изданию, что помимо систем Patriot США также могут продать НАТО для поставок Украине:

Помощь Украине от Трампа

Напомним, сегодня, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с НАТО передавать Украине оружие за счет европейских стран.

По словам американского лидера, его страна будет отправлять "самое лучшее оружие".

Также президент пригрозил, что если за 50 дней Россия не пойдет на мирную сделку с Украиной, Вашингтон введет против Москвы 100% вторичные тарифы.

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