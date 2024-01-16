Поставлял дроны в РФ: финского предпринимателя обвиняют в нарушении санкций

В Финляндии предъявлены обвинения в нарушении международных санкций и экспорте оборонной техники в Россию генеральному директору Luminor и Siberica Габриэлю Темини, трем сотрудникам Siberica в грубых нарушениях нормативных требований и представителю экспедитора, осуществлявшего поставки для компаний.

Вице-президент и заместитель члена правления компании Siberica, как она указана в документах, не будет привлечена к ответственности за экспорт оборонной техники в Россию. Женщина заявила, что на момент совершения правонарушения она не работала в компаниях и не занимала никаких должностей. В документах не обнаружено никаких доказательств того, что женщина действовала в интересах компаний в данном случае.

Финские компании, несмотря на санкции ЕС, экспортировали в Россию дроны и оборонную технику более 3500 единиц товара на сумму более трех млн евро.

Ранее мы писали, что российские спецслужбы помогают обходить санкции ЕС благодаря своей активности в Европе.

К слову, Россия продолжает получать военную продукцию из Финляндии.

что суд в Финляндии, взял под стражу Габриэля Темина, которого подозревают в нарушении санкционных правил против РФ.