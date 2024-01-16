Поставляв дрони до РФ: фінського підприємця звинувачують у порушенні санкцій

У Фінляндії пред'явлені звинувачення у порушенні міжнародних санкцій та експорті оборонної техніки до Росії генеральному директору Luminor та Siberica Габріелю Теміні, трьом співробітникам Siberica у грубих порушеннях нормативних вимог та представнику експедитора, який здійснював постачання для компаній.

Віцепрезидентка та заступник члена правління компанії Siberica, як вона зазначена в документах, не буде притягнута до відповідальності за експорт оборонної техніки до Росії. Жінка заявила, що на момент скоєння правопорушення вона не працювала у компаніях і не обіймала жодних посад. У документах не виявлено жодних доказів того, що жінка діяла на користь компаній у цьому випадку.

Фінські компанії, попри санкції ЄС, експортували до Росії дрони та оборонну техніку понад 3500 одиниць товару на суму понад три млн євро.

Раніше ми писали, що російські спецслужби допомагають обходити санкції ЄС завдяки своїй активності у Європі.

До речі, Росія продовжує отримувати військову продукцію із Фінляндії.

що суд у Фінляндії взяв під варту Габріеля Теміна, якого підозрюють у порушенні санкційних правил проти РФ.