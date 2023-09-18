В Финляндии арестовали предпринимателя, который поставлял в Россию электронику

Уездный суд Восточной Уусимаа сегодня, 18 сентября, взял под стражу Габриэля Темина, которого подозревают в нарушении санкционных правил против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

О ком идет речь

Предприниматель является исполнительным директором двух компаний, оперирующих в Финляндии. Темин - гражданин Франции. С 1991 года он имеет постоянный адрес проживания в Финляндии.

Габриэль Темин лично присутствовал на судебном заседании. Подозреваемый не скрывал лица, при этом он отказался комментировать журналистам предъявленные ему обвинения. По словам адвоката, Темин не был согласен с арестом и отрицал свою вину.

Предприниматель помогал России

По данным Министерства финансов США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял Темин, поставляли в Россию иностранную электронную продукцию. Габриэль Темин также внесен в персональный санкционный список.

Суд признал заключение под стражу оправданной мерой пресечения, которая не позволит подозреваемому уничтожить доказательства и повлиять на показания других фигурантов дела.

Из зала суда Темина перевезли в следственный изолятор города Вантаа. Ему запрещено без присмотра встречаться с женой и несовершеннолетними детьми.

Россия пытается обходить санкции

Ранее сообщалось, что компанию из Хельсинки подозревают в нарушении санкций. По версии следствия компания заказывала продукцию со всего мира и экспортировала ее в Россию.

Также российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать все поставки.