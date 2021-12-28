Загроза вторгнення РФ. Україна і Захід працюють над планом "А", але є і "Б", - Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна із західними партнерами працює над дипломатичним стримуванням подальшої агресії РФ. Вона перерахувала стримуючі заходи, які обговорюють сторони, в першу чергу мова йде про політичні сигнали.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю посла LB.ua .

За її словами, сигнали від США, спрямовані на те, щоб досить чітко показати Росії, що підтримка США української незалежності і територіальної цілісності залишається непохитною, незважаючи на будь-які ультиматуми.

"Американська адміністрація проводить активну роботу з об'єднання трансатлантичної спільноти перед загрозою нової хвилі агресії Росії проти України", - зазначила посол.

За її словами, мова також йде про економічні обмежувачі та розвиток оборонних та економічних можливостей України, надання летальної зброї для захисту.

"Зараз ми всі: Україна, США, Захід - працюємо над варіантом "А", дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанту" Б", до якого також всі активно готуються", - заявила посол.