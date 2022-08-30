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У "Газпромі" назвали терміни тимчасової зупинки "Північного потоку"

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Росія, Вівторок 30 серпня 2022 17:12
У "Газпромі" назвали терміни тимчасової зупинки "Північного потоку" Фото: у "Газпромі" назвали терміни тимчасової зупинки "Північного потоку" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська компанія "Газпром" зупинить експорт газу трубопроводом "Північний потік" вже завтра, 31 серпня, рано вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Газпрому", які наводить ТАСС.

Призупинення роботи "Північного потоку" відбудеться через ремонт єдиної робочої турбіни. Він запланований на період з 04:00 31 серпня по 04:00 3 вересня.

Нагадаємо, про ремонт турбіни газопроводу "Північний потік" стало відомо ще 19 серпня.

На тлі інформації про призупинення роботи трубопроводу ціни на газ в Європі різко зросли.

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