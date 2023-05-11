В прошлом году Индия импортировала в десять раз больше нефти из России, - ВВС

Данные индийского государственного кредитора Bank of Baroda свидетельствуют о том, что в 2022 году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

За счет увеличения закупок российской нефти Индии удалось сэкономить около 5 миллиардов долларов. Индия закупает российскую нефть, несмотря на то, что западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину.

По данным издания, Россия продолжала продавать энергоносители со скидкой таким странам как Китай и Индия. При этом в 2021 году доля российской нефти на индийском рынке составила всего 2% годового импорта. По статистике Bank of Baroda эта цифра выросла почти до 20%.

Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать санкции Запада в отношении российского импорта. Нью-Дели также прямо не осудил вторжение России в Украину.