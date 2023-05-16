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Боррель призвал ограничить импорт индийского топлива из российской нефти

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Брюссель, Вторник 16 мая 2023 08:56
Боррель призвал ограничить импорт индийского топлива из российской нефти Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в качестве топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля изданию Financial Times.

"Если дизельное топливо или бензин поступают в Европу... из Индии и производятся из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принимать меры", - сказал главный Боррель.

В прошлом году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, от которой западные страны отказались из-за санкций против России за ее вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Доступ к дешевой российской нефти увеличил производство и прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу и занять большую долю рынка.

"То, что Индия покупает российскую нефть, - это нормально… Но если они используют это, чтобы быть центром переработки российской нефти и продажи нам продуктов переработки… мы должны действовать", - сказал Боррель.

До вторжения России в Украину Индия обычно экспортировала в Европу в среднем 154 тысяч баррелей в сутки дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей. Однако этот показатель увеличился до 200 тысяч баррелей в сутки после того, как ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов с 5 февраля этого года

Любой механизм, чтобы остановить поток российской нефти, должен быть реализован национальными властями, сказал Боррель, предполагая, что ЕС может нацелиться на покупателей индийского очищенного топлива, которое, по их мнению, получено из российской нефти.

"Если они продают, то это потому, что кто-то покупает. И мы должны смотреть, кто покупает", - сказал он.

Напомним, в 2022 году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз.

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