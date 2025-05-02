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Поставки F-16 уже скоро? Зеленский провел совещание по авиации

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по боевой авиации. В частности, обсуждались предстоящие поставки дополнительных истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По его словам, в ходе совещания ключевым вопросом стало развитие украинского флота военных самолетов. 

"Все ключевые вопросы. F-16, уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут более эффективно готовить и применять нашу военную авиацию", - добавил президент. 

Он поблагодарил всех, кто усиливает действия Украины в небе. 

F-16 для Украины

Напомним, Украина начала получать первые истребители F-16 от партнеров только летом прошлого года. Информация о том, какое количество таких самолетов уже доставили в Украину, не раскрывали.

В начале апреля главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи рассказал, что к передаче Украине готовят дополнительные F-16. При этом какая именно страна планирует поставки - он не уточнял.

Также вчера, 1 мая, TWZ писало, что США отправили в Украину списанные самолеты F-16. Такие истребители будут использовать для запчастей.

F-16 значительно усилили украинскую авиацию, поскольку ранее у Украины не было истребителей четвертого поколения.

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