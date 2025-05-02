Поставки F-16 уже скоро? Зеленський провів нараду щодо авіації

F-16 для України

Нагадаємо, Україна почала отримувати перші винищувачі F-16 від партнерів тільки влітку минулого року. Інформацію про те, яку кількість таких літаків уже доставили в Україну, не розкривали.

На початку квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі розповів, що до передачі Україні готують додаткові F-16. При цьому яка саме країна планує поставки - він не уточнював.

Також учора, 1 травня, TWZ писало, що США відправили в Україну списані літаки F-16. Такі винищувачі використовуватимуть для запчастин.

F-16 значно посилили українську авіацію, оскільки раніше в України не було винищувачів четвертого покоління.

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