Чат-бот "єВорог". Украинцам напомнили, как можно помочь уничтожать окупантов

Украинцы могут помочь Службе безопасности и с помощью чат-бота "єВорог" направить СБУ информацию о действиях коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Дія ".

"Колаборанты помогают проводить референдумы, находят для врага жилье, распространяют российскую пропаганду и всячески поддерживают захватническую политику России. Вы даже можете знать таких людей. Поэтому будьте бдительны и сообщайте в чат-бот "єВорог" о предателях", - пояснили в "Дії".

Как распознать коллаборанта:

воюет на стороне РФ;

пропагандирует российскую власть и государство;

организует выборы на временно оккупированных территориях;

отрицает вооруженную агрессию России;

помогает врагу любыми методами: сдача позиций ВСУ, еда, одежда.

Заметим, что в заявке в чат-бот необходимо указать как можно более подробную информацию о коллаборанте.

В частности, это:

ФИО;

дата рождения;

адрес;

подробное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с оккупантами.

"Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры с телефона для своей безопасности", - добавили в компании.

Также украинские спецслужбы интересует информация о:

ракетные комплексы С300 и Искандер;

системы связи;

средства радиоэлектронной борьбы;

бензовозы;

скопление техники;

перемещение колонн техники;

транспортировка техники по железной дороге;

склады с боеприпасами;

позиции артиллерии

Борьба окупантов с подпольем в Запорожской области

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по обнаружению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод .

В частности, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали развешивать 2 видеокамера, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан. Кроме этого, недавно ФСБ РФ привезла в Мелитополь отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в охоте на патриотов и партизан.

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