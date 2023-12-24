Чат-бот "єВорог". Украинцам напомнили, как можно помочь уничтожать окупантов
Украинцы могут помочь Службе безопасности и с помощью чат-бота "єВорог" направить СБУ информацию о действиях коллаборантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
"Колаборанты помогают проводить референдумы, находят для врага жилье, распространяют российскую пропаганду и всячески поддерживают захватническую политику России. Вы даже можете знать таких людей. Поэтому будьте бдительны и сообщайте в чат-бот "єВорог" о предателях", - пояснили в "Дії".
Как распознать коллаборанта:
- воюет на стороне РФ;
- пропагандирует российскую власть и государство;
- организует выборы на временно оккупированных территориях;
- отрицает вооруженную агрессию России;
- помогает врагу любыми методами: сдача позиций ВСУ, еда, одежда.
Заметим, что в заявке в чат-бот необходимо указать как можно более подробную информацию о коллаборанте.
В частности, это:
- ФИО;
- дата рождения;
- адрес;
- подробное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с оккупантами.
"Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры с телефона для своей безопасности", - добавили в компании.
Также украинские спецслужбы интересует информация о:
- ракетные комплексы С300 и Искандер;
- системы связи;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- бензовозы;
- скопление техники;
- перемещение колонн техники;
- транспортировка техники по железной дороге;
- склады с боеприпасами;
- позиции артиллерии
Борьба окупантов с подпольем в Запорожской области
На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по обнаружению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод .
В частности, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали развешивать 2 видеокамера, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан. Кроме этого, недавно ФСБ РФ привезла в Мелитополь отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в охоте на патриотов и партизан.
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