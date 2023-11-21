Поставки снарядов в Украину упали на 30% после начала войны Израиля с ХАМАС, - ABC News

Как отмечается в публикации, 155-мм артиллерийские снаряды, возможно, являются самыми важными боеприпасами для Украины в ее борьбе с вторгшимися российскими войсками, а часть американских запасов, предназначавшихся для Украины, были перенаправлены в Израиль.

Официальные лица США за последние недели несколько раз заявляли, что поставки боеприпасов Израилю не окажут никакого влияния на войну в Украине.

"Они (официальные лица США) говорили нам, что это не повлияет на обязательства (США), но это повлияло", - сказал ABC News анонимный украинский чиновник.

Чиновник сообщил, что запасы этих жизненно важных артиллерийских снарядов составляют "около 60-70% общих поставок".

Однако высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что сокращение боеприпасов "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа". Президентские пакеты полномочий по сокращению запасов "начинают составляться за несколько недель до этого, поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в Секторе Газа, и тем, что происходит в Украине", сказал чиновник.

Визит главы Пентагона в Киев

Во время своей поездки в Украину глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности на сумму 100 млн долларов, который включал неустановленное количество 155-мм артиллерийских снарядов стандарта НАТО. Последний пакет военной помощи США формируется за счет существующего финансирования, которое уже одобрено Конгрессом. Однако эта сумма денег уже на исходе.

В конце прошлого месяца представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что он "уверен", что Соединенные Штаты смогут "продолжать поддерживать как Украину, так и Израиль".

Как отмечается в публикации, несмотря на получение широкого спектра вооружений от западных партнеров, Россия имеет ключевые преимущества на поле боя, такие как большая артиллерийская огневая мощь, больше взрывоопасных ударных беспилотников и более совершенных типов, а также большее количество истребителей и ударных вертолетов.

В последние недели российские войска пытались перехватить инициативу на поле боя, нанося значительные удары по украинским позициям на востоке Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist недавно заявил, что война "зашла в тупик".

Выступая в понедельник в Киеве, глава Пентагона Остин настаивал на том, что украинские войска "будут иметь средства… для успешного ведения боевых действий в зимнее время".

Однако украинский чиновник, анонимно говоривший с ABC News, выразил реальную обеспокоенность по поводу поставок оружия США в свете разногласий в Конгрессе.

"У нас большие проблемы… основные боеприпасы не поступают", - сказал чиновник. Он предупредил, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя "очень дорогой ценой".

Помощь США Израилю после атаки ХАМАС

Напомним, 22 октября американское издание The New York Times сообщало о том, что Штаты передадут Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые обещали Украине в рамках оборонной помощи. Ранее эти снаряды предназначались Украине.

Кроме того, Министерство обороны США без публичного афиширования увеличило поставки военной помощи Израилю. Боеприпасы и ракеты передаются "почти ежедневно".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война между Израилем и ХАМАС привела к замедлению поставок снарядов калибра 155 мм в Украину.