Постачання снарядів в Україну впали на 30% після початку війни Ізраїлю з ХАМАС, - ABC News

Як зазначається в публікації, 155-мм артилерійські снаряди, можливо, є найважливішими боєприпасами для України в боротьбі з російськими військами, а частина американських запасів, що призначалися для України, були перенаправлені до Ізраїлю.

Офіційні особи США за останні тижні кілька разів заявляли, що постачання боєприпасів Ізраїлю не вплине на війну в Україні.

"Вони (офіційні особи США) говорили нам, що це не вплине на зобов'язання (США), але це вплинуло", - сказав анонімний український чиновник.

Чиновник повідомив, що запаси цих життєво важливих артилерійських снарядів становлять "близько 60-70% загальних постачань".

Однак високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що скорочення боєприпасів "не має жодного відношення до того, що відбувається в секторі Газа". Президентські пакети повноважень щодо скорочення запасів "починають складатися за кілька тижнів до цього, тому немає жодного зв'язку між тим, що відбувається у Секторі Газа, і тим, що відбувається в Україні", сказав чиновник.

Візит голови Пентагону до Києва

Під час своєї поїздки в Україну глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму 100 млн доларів, який включав невстановлену кількість 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО. Останній пакет військової допомоги США формується за рахунок фінансування, яке вже схвалено Конгресом. Однак ця сума грошей вже закінчується.

Наприкінці минулого місяця представник Пентагону Пет Райдер заявив, що він "впевнений", що Сполучені Штати зможуть "продовжувати підтримувати як Україну, так і Ізраїль".

Як зазначається в публікації, незважаючи на отримання широкого спектру озброєнь від західних партнерів, Росія має ключові переваги на полі бою, такі як велика артилерійська вогнева міць, більше вибухонебезпечних ударних безпілотників і більш досконалих типів, а також більша кількість винищувачів та ударних вертольотів.

В останні тижні російські війська намагалися перехопити ініціативу на полі бою, завдаючи значних ударів по українським позиціям на сході України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist нещодавно заявив, що війна "зайшла в глухий кут".

Виступаючи в понеділок у Києві, глава Пентагону Остін наполягав на тому, що українські війська "матимуть кошти… для успішного ведення бойових дій у зимовий час".

Проте український чиновник, який анонімно розмовляв з ABC News, висловив реальне занепокоєння з приводу постачання зброї США у світлі розбіжностей у Конгресі.

"У нас великі проблеми... основні боєприпаси не надходять", - сказав чиновник. Він попередив, що Україна ризикує втратити свої позиції на полі бою "дуже дорогою ціною".

Допомога США Ізраїлю після атаки ХАМАС

Нагадаємо, 22 жовтня американське видання The New York Times повідомляло, що Штати передадуть Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, які обіцяли Україні в рамках оборонної допомоги. Раніше ці снаряди призначали Україну.

Крім того, Міністерство оборони США без публічного афішування збільшило постачання військової допомоги Ізраїлю. Боєприпаси та ракети передаються "майже щодня".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна між Ізраїлем та ХАМАС призвела до уповільнення поставок снарядів калібру 155 мм в Україну.