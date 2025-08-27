Поставки нефти через "Дружбу" возобновят завтра, но есть нюанс, - Сийярто
Венгрия уже завтра начнет получать российскую нефть по поврежденному трубопроводу "Дружба". Но его запустят только в тестовом режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
По его словам, повреждения после атаки на нефтепровод "Дружба" стали "настолько значительными", что работы по восстановлению займут несколько дней.
"Мы с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным обсудили ситуацию по телефону. Выяснилось, что при напряженной работе удалось найти техническое решение, благодаря которому с завтрашнего дня возобновится поставка нефти в направлении Венгрии, сначала в тестовом режиме и в меньшем объеме", - добавил Сийярто.
Он уточнил, что у Венгрии хватает внутренних запасов нефти, поэтому стратегический резерв не задействовали.
Также глава венгерского МИД пожаловался, что некоторые местные политики и СМИ оправдывают Украину, которая "разрушила трубопровод". Сийярто недоволен и тем, что Еврокомиссия лишь заявляет, что "риска для безопасности поставок нет".
"Мы также призываем Украину в дальнейшем не атаковать нефтепровод, направленный в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны", - просит политик.
Удары по "Дружбе"
Напомним, украинские защитники за последние несколько недель уже три раза атаковали инфраструктуру нефтепровода "Дружба" на территории России. После каждой такой атаки поставки нефти в Венгрию приостанавливались.
На этом фоне глава венгерского МИД Петер Сийярто жаловался, что такие атаки являются "попыткой" втянуть Венгрию в войну. Также Венгрия пригрозила остановить поставки электроэнергии в Украину.
