ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Поставки нефти через "Дружбу" возобновят завтра, но есть нюанс, - Сийярто

Среда 27 августа 2025 18:52
UA EN RU
Поставки нефти через "Дружбу" возобновят завтра, но есть нюанс, - Сийярто Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (flickr by institut_ire)
Автор: Иван Носальский

Венгрия уже завтра начнет получать российскую нефть по поврежденному трубопроводу "Дружба". Но его запустят только в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

По его словам, повреждения после атаки на нефтепровод "Дружба" стали "настолько значительными", что работы по восстановлению займут несколько дней.

"Мы с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным обсудили ситуацию по телефону. Выяснилось, что при напряженной работе удалось найти техническое решение, благодаря которому с завтрашнего дня возобновится поставка нефти в направлении Венгрии, сначала в тестовом режиме и в меньшем объеме", - добавил Сийярто.

Он уточнил, что у Венгрии хватает внутренних запасов нефти, поэтому стратегический резерв не задействовали.

Также глава венгерского МИД пожаловался, что некоторые местные политики и СМИ оправдывают Украину, которая "разрушила трубопровод". Сийярто недоволен и тем, что Еврокомиссия лишь заявляет, что "риска для безопасности поставок нет".

"Мы также призываем Украину в дальнейшем не атаковать нефтепровод, направленный в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны", - просит политик.

Удары по "Дружбе"

Напомним, украинские защитники за последние несколько недель уже три раза атаковали инфраструктуру нефтепровода "Дружба" на территории России. После каждой такой атаки поставки нефти в Венгрию приостанавливались.

На этом фоне глава венгерского МИД Петер Сийярто жаловался, что такие атаки являются "попыткой" втянуть Венгрию в войну. Также Венгрия пригрозила остановить поставки электроэнергии в Украину.

Более детально о цели таких атак Украины - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Венгрия Дружба Война в Украине
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы