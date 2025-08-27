ua en ru
Постачання нафти в Угорщину "Дружбою" відновлять завтра, але є нюанс, - Сійярто

Середа 27 серпня 2025 18:52
Постачання нафти в Угорщину "Дружбою" відновлять завтра, але є нюанс, - Сійярто Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (flickr by institut_ire)
Автор: Іван Носальський

Угорщина вже завтра почне отримувати російську нафту пошкодженим трубопроводом "Дружба". Але його запустять тільки в тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.

За його словами, пошкодження після атаки на нафтопровід "Дружба" стали "настільки значними", що роботи з відновлення займуть кілька днів.

"Ми із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним обговорили ситуацію телефоном. З'ясувалося, що за напруженої роботи вдалося знайти технічне рішення, завдяки якому відзавтра відновиться постачання нафти в напрямку Угорщини, спочатку в тестовому режимі і в меншому обсязі", - додав Сійярто.

Він уточнив, що в Угорщини вистачає внутрішніх запасів нафти, тому стратегічний резерв не задіяли.

Також голова угорського МЗС поскаржився, що деякі місцеві політики та ЗМІ виправдовують Україну, яка "зруйнувала трубопровід". Сійярто незадоволений і тим, що Єврокомісія лише заявляє, що "ризику для безпеки поставок немає".

"Ми також закликаємо Україну надалі не атакувати нафтопровід, спрямований в Угорщину, і не ставити під загрозу безпеку енергопостачання країни", - просить політик.

Удари по "Дружбі"

Нагадаємо, українські захисники за останні кілька тижнів уже тричі атакували інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" на території Росії. Після кожної такої атаки поставки нафти в Угорщину припинялися.

На цьому тлі глава угорського МЗС Петер Сійярто скаржився, що такі атаки є "спробою" втягнути Угорщину у війну. Також Угорщина пригрозила зупинити постачання електроенергії в Україну.

Більш детально про мету таких атак України - в матеріалі РБК-Україна.

Російська Федерація Угорщина Дружба Війна в Україні
