На посаду мера Харкова претендують шість кандидатів

На посаду мера Харкова вже претендують шість кандидатів. Про це повідомила голова міської виборчої комісії Олена Матвієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За її словами, документи на реєстрацію подали Костянтин Немічов, Михайло Добкін, Валерій Говоров, Володимир Плетньов, Дмитро Маринин і Олександр Кондрусик.

"Рішення прийнято сьогодні, вони зареєстровані кандидатами на посаду Харківського міського голови Харківського району Харківської області на позачергових виборах Харківського міського голови. З понеділка вони можуть отримати посвідчення і постанову про реєстрацію, ця постанова буде одним з документів, з яким вони будуть відкривати рахунки (виборчого фонду) для проведення агітації", - пояснила Матвієнко.

Вона також зазначила, що у деяких кандидатів були деякі технічні помилки в документації.

"Згідно Виборчого кодексу протягом доби вони їх виправили, сьогодні всіх зареєстрували", - уточнила вона.

Відомо, що прийом документів на реєстрацію кандидатами в мери Харкова триватиме до 30 вересня.