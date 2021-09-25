ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На посаду мера Харкова претендують шість кандидатів

Новость на русском →
Україна, Субота 25 вересня 2021 16:27
На посаду мера Харкова претендують шість кандидатів Фото: на посаду мера Харкова претендують шість кандидатів ( Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

На посаду мера Харкова вже претендують шість кандидатів. Про це повідомила голова міської виборчої комісії Олена Матвієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За її словами, документи на реєстрацію подали Костянтин Немічов, Михайло Добкін, Валерій Говоров, Володимир Плетньов, Дмитро Маринин і Олександр Кондрусик.

"Рішення прийнято сьогодні, вони зареєстровані кандидатами на посаду Харківського міського голови Харківського району Харківської області на позачергових виборах Харківського міського голови. З понеділка вони можуть отримати посвідчення і постанову про реєстрацію, ця постанова буде одним з документів, з яким вони будуть відкривати рахунки (виборчого фонду) для проведення агітації", - пояснила Матвієнко.

Вона також зазначила, що у деяких кандидатів були деякі технічні помилки в документації.

"Згідно Виборчого кодексу протягом доби вони їх виправили, сьогодні всіх зареєстрували", - уточнила вона.

Відомо, що прийом документів на реєстрацію кандидатами в мери Харкова триватиме до 30 вересня.

Нагадаємо, що в Києві пройшли протести харків'ян під офісом генпрокурора. Протестувальники вимагали розслідувати обставини смерті Кернеса та законність зміни влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибори
NEWS
Понад половина німців не сумуватимуть за Меркель, - опитування
Понад половина німців не сумуватимуть за Меркель, - опитування
DAILY
"Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом