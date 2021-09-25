На посаду мера Харкова претендують шість кандидатів
На посаду мера Харкова вже претендують шість кандидатів. Про це повідомила голова міської виборчої комісії Олена Матвієнко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За її словами, документи на реєстрацію подали Костянтин Немічов, Михайло Добкін, Валерій Говоров, Володимир Плетньов, Дмитро Маринин і Олександр Кондрусик.
"Рішення прийнято сьогодні, вони зареєстровані кандидатами на посаду Харківського міського голови Харківського району Харківської області на позачергових виборах Харківського міського голови. З понеділка вони можуть отримати посвідчення і постанову про реєстрацію, ця постанова буде одним з документів, з яким вони будуть відкривати рахунки (виборчого фонду) для проведення агітації", - пояснила Матвієнко.
Вона також зазначила, що у деяких кандидатів були деякі технічні помилки в документації.
"Згідно Виборчого кодексу протягом доби вони їх виправили, сьогодні всіх зареєстрували", - уточнила вона.
Відомо, що прийом документів на реєстрацію кандидатами в мери Харкова триватиме до 30 вересня.
Нагадаємо, що в Києві пройшли протести харків'ян під офісом генпрокурора. Протестувальники вимагали розслідувати обставини смерті Кернеса та законність зміни влади.