ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві пройшли протести з вимогою розслідувати законність зміни влади в Харкові

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 вересня 2021 18:46
У Києві пройшли протести з вимогою розслідувати законність зміни влади в Харкові Фото: активісти по Офісом президента (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У центрі Києва під Офісом президента України та Офісом генерального прокурора пройшли акції протесту, учасники яких вимагали розслідувати всі обставини хвороби і смерті харківського міського голови Геннадія Кернеса в 2020 році, а також законність зміни влади в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, під Офісом президента учасники акції зажадали від президента взяти розслідування обставин смерті Кернеса під особистий контроль.

Протестуючі тримали в руках плакати: "Харків'яни чекають правди", "Вимагаємо розслідування смерті Кернеса", "Врятуйте Харків від рейдерства", "Ми маємо право на правду".

У Києві пройшли протести з вимогою розслідувати законність зміни влади в Харкові

Крім того, учасники акції заявили, що не змогли зареєструвати на офіційному сайті голови держави свою петицію з аналогічними вимогами. В результаті до учасників акції вийшов представник Офісу президента, який прийняв їх звернення і пообіцяв його розглянути.

Ще одна акція відбулася під Офісом генерального прокурора, де звернулися вже до генпрокурора Ірині Венедиктової з вимогою почати розслідування. Представнику ОГПУ також був переданий документ з вимогами протестувальників.

У коментарі журналістам, один з організаторів акції директор громадської організації "Всеукраїнська антикорупційна палата" Андрій Ільгов заявив, що в офіційній версії занадто багато підозрілих нестиковок і від громадськості приховують всю правду про хворобу і смерть Кернеса, і вони не виключають, що його смерть і зміна влади в Харкові відбулися в результаті злочину, а діюча влада Харкова нелегітимна.

Ільгов також зазначив, що Ігор Терехов був обраний секретарем Харківської міськради на підставі подання з електронним підписом Кернеса.

"Є підстави вважати, що цей підпис було зроблено, коли сам Кернес був уже не в свідомості. Можливо, Кернес тоді вже був в комі. Тому все це і породжує багато невідомості", - заявив Ільгов. - Це грандіозна проблема, що фактично захоплене півторамільйонне місто, коли його в управління передали незрозумілому суб'єкту... Президент, як голова РНБО, повинен взяти під контроль питання по Харкову".

Нагадаємо, харківський міський голова Геннадій Кернес восени 2020 року несподівано захворів і був відправлений на лікування до берлінської клініки "Шаріте", де 17 грудня того ж року помер.

Незважаючи на відсутність в Харкові протягом практично всієї виборчої кампанії, Кернес був втретє обраний харківським міським головою.

9 грудня 2020 року в відсутність Кернеса в Україні секретарем Харківської міськради на підставі листа з електронним підписом Кернеса був обраний Ігор Терехов.

В даний час Терехов як секретар міськради тимчасово виконує обов'язки мера. Дострокові вибори харківського міського голови призначені на 31 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори Харків
NEWS
Презентація Apple: онлайн трансляція
Презентація Apple: онлайн трансляція
DAILY
Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку