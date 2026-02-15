RU

Спешила на ногти: в Польше украинка получила бешеный штраф

Фото: в Польше украинку оштрафовали за скорость 200 км/ч (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Польше 23-летняя украинка получила максимальный штраф за значительное превышение скорости на трассе. Женщина разогнала свой Mercedes почти до 200 км/ч, спеша на маникюр.

Детали нарушения

По данным издания, инцидент произошел на скоростной трассе S17 в направлении Варшавы.

Патрульные на автомобиле без опознавательных знаков зафиксировали Mercedes, который агрессивно обгонял другие авто. Видеорегистратор показал скорость почти 200 км/ч при разрешенных 120 км/ч.

За рулем находилась гражданка Украины, которая проживает в польской столице. Свою быструю езду она объяснила правоохранителям опозданием в салон красоты.

Наказание и последствия

За грубое нарушение правил дорожного движения полицейские выписали женщине штраф в размере 2500 злотых (около 25000 гривен). Кроме того, водитель получила 15 штрафных баллов.

Полиция также предупредила женщину о правилах рецидива - если в течение следующих двух лет она снова существенно превысит скорость, сумма штрафа удвоится и составит уже 5000 злотых.

 

Украинцы в ДТП за рубежом

Напомним, недавно в Польше произошла другая серьезная авария. На трассе автомобиль влетел в автобус с 26 украинцами. В результате столкновения транспортные средства получили значительные повреждения.

Также РБК-Украина сообщало, что в Польше после ДТП полностью сгорел легковой автомобиль. По данным польской стороны, причиной возгорания стал сильный удар во время столкновения.

Кроме того, дорожно-транспортное происшествие с нашими гражданами произошло и в Финляндии, где украинский автобус с пассажирами попал в аварию на скользкой дороге.

