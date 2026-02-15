Спешила на ногти: в Польше украинка получила бешеный штраф

В Польше 23-летняя украинка получила максимальный штраф за значительное превышение скорости на трассе. Женщина разогнала свой Mercedes почти до 200 км/ч, спеша на маникюр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wPolsce24.
По данным издания, инцидент произошел на скоростной трассе S17 в направлении Варшавы.
Патрульные на автомобиле без опознавательных знаков зафиксировали Mercedes, который агрессивно обгонял другие авто. Видеорегистратор показал скорость почти 200 км/ч при разрешенных 120 км/ч.
За рулем находилась гражданка Украины, которая проживает в польской столице. Свою быструю езду она объяснила правоохранителям опозданием в салон красоты.
За грубое нарушение правил дорожного движения полицейские выписали женщине штраф в размере 2500 злотых (около 25000 гривен). Кроме того, водитель получила 15 штрафных баллов.
Полиция также предупредила женщину о правилах рецидива - если в течение следующих двух лет она снова существенно превысит скорость, сумма штрафа удвоится и составит уже 5000 злотых.
