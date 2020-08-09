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У Києві влаштували акцію на підтримку демократичних виборів в Білорусі

Білорусь, Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 22:59
У Києві влаштували акцію на підтримку демократичних виборів в Білорусі
Фото: біля посольства Білорусі утворилася величезна черга (twitter.com/nashkiev)
Автор: Артур Родивилов

Учасники прийшли до посольства

У Києві організували акцію підтримки демократичних виборів в Білорусі. Прийшли і білоруси, які проживають в Києві, і українці, які хочуть підтримати сусідів.

Про це повідомляють "Букви".

Мітингувальники вимагали дати можливість зробити білоруському народу незалежний вибір. Вони скандували: "Живе Білорусь!", "Геть Лукашенка!" і "Свабоду Білорусі!".

Через півгодини після початку - учасники акції рушили до посольства Республіки Білорусь. Демонстранти заявили, що не випустять авто посла з посольства, поки не пустять всіх, хто тут стоїть з самого ранку, і зарахують всі їхні голоси.

О 20 годині до активістів вийшов представник посольства і оголосив, що дільниця закрита.

Нагадаємо, раніше з'явилися дані неофіційного екзит-полу з 18 закордонних виборчих дільниць з виборів президента Білорусі. Результати вийшли прямо протилежні офіційному екзит-полу з дільниць в Білорусі.

Світлана Тихановська набирає 71,28%, 14,73% відмовилися відповідати, у Олександра Лукашенка 10,09%, проти всіх 2,28%, у решти кандидатів близько 0,5%.

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