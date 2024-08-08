Посольство Украины не советует украинцам планировать поездки в Израиль: причина

Украинцев призывают воздержаться от поездок в Израиль из-за сложностей с перелетами. Большинство иностранных компаний отказалось летать в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука во время брифинга .

"Нежелательно сейчас планировать поездку в Израиль, исходя не только по вопросам безопасности, но и из-за сложностей ситуации, поскольку большинство иностранных авиакомпаний отказалось летать", - отметил украинский посол.

По его словам, это связано со страховками, которые не все могут приобрести себе. То есть это приводит к удорожанию перелетов.

Он посоветовал украинцам, которые находятся в Израиле и не могут вылететь, покупать билеты израильских авиакомпаний: El Al, Israir и других лоукостов, летающих беспрепятственно и не имеющих проблем с перелетами.