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Посольство Украины не советует украинцам планировать поездки в Израиль: причина

Израиль, Четверг 08 августа 2024 15:28
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Посольство Украины не советует украинцам планировать поездки в Израиль: причина Фото: флаги Украины и Израиля (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинцев призывают воздержаться от поездок в Израиль из-за сложностей с перелетами. Большинство иностранных компаний отказалось летать в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука во время брифинга.

"Нежелательно сейчас планировать поездку в Израиль, исходя не только по вопросам безопасности, но и из-за сложностей ситуации, поскольку большинство иностранных авиакомпаний отказалось летать", - отметил украинский посол.

По его словам, это связано со страховками, которые не все могут приобрести себе. То есть это приводит к удорожанию перелетов.

Он посоветовал украинцам, которые находятся в Израиле и не могут вылететь, покупать билеты израильских авиакомпаний: El Al, Israir и других лоукостов, летающих беспрепятственно и не имеющих проблем с перелетами.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что после ликвидации лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукры, Иран начал активно готовиться к "ответу" Израилю. Он попросил радары и системы ПВО в России.

В частности, в МИД Ирана анонсировали, что ответ на убийство Хании будет в "нужное время".

Ранее мы сообщали, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности совершить атаку на любую точку Ливана, Газы и Ближнего Востока. Она находится в состоянии повышенной боевой готовности.

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