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Иран готовится к войне и запросил у России радары и системы ПВО, - WSJ

Вторник 06 августа 2024 04:29
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Иран готовится к войне и запросил у России радары и системы ПВО, - WSJ Фото: президент Ирана Масуд Пезешкиан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Иран обратился к России с просьбой предоставить современные системы противовоздушной обороны в контексте вероятной масштабной войны с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Двое иранских чиновников, знакомых с военным планированием, подтвердили, что Тегеран обратился к России с просьбой предоставить современные радары и средства ПВО.

Издание отметило, что 5 августа экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран, где встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также командующим иранскими вооруженными силами, бригадным генералом Мохаммадом Багери, который возглавляет планирование военных ударов по Израилю.

В ходе встречи Пезешкиан заявил, что Иран полон решимости углубить отношения с Россией как со своим стратегическим партнером.

"Россия является одной из стран, которые поддержали иранский народ в трудные времена", - заявил новый президент страны.

Также Пезешкян отметил, что "преступные действия" Израиля в Секторе Газа и убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе "являются наглядными примерами нарушения всех международных законов и правил".

"Совместные позиции Ирана и России "в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к большей глобальной безопасности и миру", - сказал президент Ирана.

В ответ Шойгу заявил, что Россия "готова к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам".

Риск большой войны на Ближнем Востоке

На прошлой неделе израильские военные ликвидировали высокопоставленных чиновников ХАМАСа Исмаила Ханию и "Хезболлы" Фуада Шукра. В ответ Иран заявил о готовности нанести массированный удар по Израилю.

Армия Израиля готовится ко многодневному удару ракетами и беспилотниками со стороны Ирана, боевиков "Хезболлы" в Ливане и хуситов в Йемене.

По данным СМИ, Иран вероятно атакует Израиль 12 и 13 августа.

На днях Вашингтон призвал Тегеран смягчить месть за убийство лидера ХАМАС, но получил отказ.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке - в материале РБК-Украина.

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