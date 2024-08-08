Посольство України не радить українцям планувати поїздки в Ізраїль: причина
Українців закликають утриматись від поїздок до Ізраїлю через складнощі з перельотами. Більшість іноземних компаній відмовилася літати у цьому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука під час брифінгу.
"Небажано зараз планувати поїздку до Ізраїлю, виходячи не тільки з безпекових питань, але й через складнощі ситуації, оскільки більшість іноземних авіакомпаній відмовилася літати", - зазначив український посол.
За його словами, це пов'язано зі страховками, які не всі можуть придбати для себе. Тобто це здорожчує перельоти.
Він порадив українцям, які знаходяться наразі в Ізраїлі та не можуть вилетіти, купувати квитки ізраїльських авіакомпаній: El Al, Israir та інших лоукостів, які літають безперешкодно і не мають проблем із перельотами.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, що після ліквідації лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та командира "Хезболли" Фуада Шукри, Іран почав активно готуватися до "відповіді" Ізраїлю. Він запросив радари та системи ППО у Росії.
Зокрема, в МЗС Ірану анонсували, що відповідь на вбивство Ганії буде у "потрібний час".
Раніше ми повідомляли, що Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявила про готовність здійснити атаку на будь-яку точку Лівану, Гази та Близького Сходу. Вона перебуває у стані підвищеної бойової готовності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.