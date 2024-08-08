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ЦАХАЛ заявил, что может быстро атаковать любую точку Ливана, Газы и Ближнего Востока

Четверг 08 августа 2024 07:47
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ЦАХАЛ заявил, что может быстро атаковать любую точку Ливана, Газы и Ближнего Востока Фото: армия Израиля (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль находится в состоянии повышенной готовности и сможет быстро отреагировать на любую атаку на Ближнем Востоке.

Об этом заявил командующий ЦАХАЛа, генерал-лейтенант Герци Халеви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, армия Израиля (ЦАХАЛ) сможет начать очень быструю атаку в любой точке Ливана, Газы, Ближнего Востока, как над землей, так и под землей.

"Мы пошлем четкий сигнал нашим врагам. Тем, кто нападает на нас, тем, кто в каждой речи говорит о том, как они стремятся уничтожить государство Израиль. Мы ударим по ним, и мы продолжим становиться сильнее", - сказал генерал.

Также он добавил, что новому лидеру ХАМАС в Газе Яхьи Сингвару, назначенному главой политбюро террористической группировки после убийства Хании, смена должности - не помешает Израилю преследовать его. По его словам, наоборот, "подтолкнет" к этому.

"Этот титул, политический, не освободит его от того факта, что он убийца, который был вовлечен во все планирование и выполнение того, что произошло 7 октября", - заявил Халеви.

Глава ЦАХАЛа подчеркнул, что будут приложены все усилия, чтобы найти Синвара, нанести удар и заставить ХАМАС заменить главу политического бюро.

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