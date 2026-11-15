Посольство Украины назвало провокацией РФ надписи "Слава УПА" на памятниках в Варшаве

Красной краской надписи "Slava UPA" нанесли на памятник Героям Варшавского гетто возле Музея истории польских евреев POLIN и памятник Солдату 1-й армии Войска Польского на сквере Узников политических сталинизма. Второй расположен всего в 150 метрах от столичного управления полиции.

В полиции Варшавы подтвердили, что получили оба сообщения и приступили к проверке.

Это не первый подобный случай. Несколькими днями ранее неизвестные разрисовали той же надписью три памятника в Гдыне.

Реакция посольства Украины

В посольстве решительно осудили вандализм и выразили убеждение, что польские правоохранители установят виновных.

"По нашему мнению, этот противоправный акт является проявлением гибридной войны, которую Россия всеми способами пытается вести в европейских государствах и в частности в Польше", - говорится в заявлении.

По оценке дипломатов, цель таких провокаций - разжечь вражду между поляками и украинцами, взорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины.

Посольство также призвало граждан Украины в Польше не соглашаться на "легкий заработок" за надписи на стенах, повреждение имущества или другие сомнительные поручения. Дипломаты подчеркнули, что обещание оплаты не освобождает от уголовной ответственности и посоветовали сообщать польскую полицию, если кто-то склоняет к таким действиям или угрожает.