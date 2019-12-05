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На угорському телебаченні Крим позначили як російську територію

Новини » В світі     05.12.2019 - 12:57
На угорському телебаченні Крим позначили як російську територію
Ілюстративне фото (krymology.info)

Територію півострова позначили як російську в ефірі одного з телеканалів, який також транслюється на території Закарпаття

В ефірі угорського телеканалу "M1" територію анексованого Криму позначили як російську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Канал показав сюжет з Криму, позначивши його частиною Росії. Канал також транслюється і на українське Закарпаття. У рубриці "Без коментарів" телеканал показав азовське узбережжя Криму, на яке викинуло сотні медуз.

Опис під відео "Krím-Félsziget, Oroszország - 2019. November 27" перекладається як "півострів Крим, Росія - 2019. 27 листопада". Сюжет транслювали 29 листопада.

Medúzák az Azovi-tenger partján

Medúzák az Azovi-tenger partján

Опубліковано M1 Четвер, 28 листопада 2019 р.

"M1" працює з 1957 року. У 2015 році він був перезапущений як 24-годинний канал новин.

Офіційної реакції української влади на цей інцидент поки немає.

Нагадаємо, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що парламент Угорщини надіслав Держдумі Російської Федерації прохання об'єднати зусилля із захисту прав меншин" в Україні. Угорський уряд заперечує цю інформацію.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сияйрто заявив, що його країна продовжить блокувати зближення України з НАТО, поки не будуть вирішені проблеми закарпатських угорців.

Також РБК-Україна писало, що посла Угорщини в Україні Іштвану Ийдярто вручили ноту протесту через його висловлювання щодо автономії угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна-НАТО.

У РФ заявили про прохання Угорщини допомогти в захисті меншин в Україні Послу Угорщини в Україні вручили ноту протесту
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