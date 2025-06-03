NYT написало, что РФ готовит месть Украине за "Паутину": что говорят в Воздушных силах

После ударов по российским авиабазам со стратегической авиацией, Москва может нанести масштабный ответ. В Воздушных силах Украины предупреждают, что угроза новых атак со стороны РФ сохраняется, хотя явных сигналов пока не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в интервью "Украинской правде".

Что предшествовало

Издание The New York Times, со ссылкой на американских чиновников, написало, что от России ожидают значительного возмездия Украине за удары СБУ по авиабазам со стратегической авиацией.

"Американская разведка пока не определила, что именно Россия может нанести удар, но чиновники считают, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданским объектам, нанести удар по энергосистеме или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности", - пишет издание.

Что говорят в Воздушных силах

Игнат отметил, что российскую авиацию необходимо разделять. Ведь есть та, которая работает непосредственно на фронте и не прекращает свою работу. Это - Су-30, Су-35, Су-34, которые атакуют КАБами Сумщину, Запорожское, Донецкое направление. А есть стратегическая авиация, которая наносит ракетные удары по Украине.

"Какими могут быть угрожающие действия стратегической авиации? Она может вылететь в район пусков, Саратовскую область, и оттуда выпустить ракеты. Угроза - это когда есть информация, что самолеты, вероятно, снаряжаются ракетами или на аэродромы временного или постоянного базирования подвозятся средства поражения. Тогда это угрожающе для нас, надо ожидать атак", - говорит Игнат.

Однако, по его словам, пока однозначных сигналов о подготовке ударов нет.

"В любом случае понятно, что Россия имеет средства. Были уничтожены далеко не все самолеты российской стратегической авиации. Поэтому и Силам обороны, и Воздушным силам надо быть максимально осторожными. И, конечно, нашим гражданам", - подчеркнул он.