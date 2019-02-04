Посольство США вимагає негайно відпустити Бекірова та інших політв'язнів

У США заявили, що Крим - це Україна

Посольство США в Украине требует от России немедленно отпустить из СИЗО тяжелобольного Эдема Бекирова и всех других украинских политзаключенных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter посольства.

"Россия, отпусти Бекирова и всех других украинских политических заключенных немедленно! Крым - это Украина", - говорится в заявлении.

Напомним, состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого удерживают в СИЗО в анексованому Симферополе, ухудшилось.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что состояние здоровья Бекирова, которого удерживают в СИЗО в анексованому Симферополе резко ухудшилось. По его словам, это могло быть следствие применения инсулина в условиях СИЗО.

РБК-Украина сообщало, что 19 декабря Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Позже стало известно, что Бекиров может умереть в СИЗО. Он является инвалидом первой группы.