Стан здоров'я Бекірова різко погіршився

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

За словами Чубарова, це могло стати наслідком застосування інсуліну в СІЗО

Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в анексованому Сімферополі, різко погіршився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубароова.

За його словами, погіршення стану здоров'я може стати наслідком застосування інсуліну в СІЗО.

"З інформації, що надходить з Криму, різко погіршився стан здоров'я Едему Бекирова, незаконно затриманого російськими окупантами і перебуває в Сімферопольському СІЗО. Судячи з усього, це наслідки застосування до нього інсуліну в умовах СІЗО", - написав Чубаров.

Нагадаємо, Бекірова вивезли 14 січня на тиждень в Республіканську лікарню імені Семашка для медобстеження. Однак огляд провели за кілька днів і 18 січня Бекірова повернули до СІЗО.

Зазначимо, 19 грудня Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ).

Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в слідчому ізоляторі в анескованому Криму. Він є інвалідом першої групи.