ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Стан здоров'я Бекірова різко погіршився

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 14:26
Стан здоров'я Бекірова різко погіршився
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

За словами Чубарова, це могло стати наслідком застосування інсуліну в СІЗО

Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в анексованому Сімферополі, різко погіршився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубароова.

За його словами, погіршення стану здоров'я може стати наслідком застосування інсуліну в СІЗО. 

"З інформації, що надходить з Криму, різко погіршився стан здоров'я Едему Бекирова, незаконно затриманого російськими окупантами і перебуває в Сімферопольському СІЗО. Судячи з усього, це наслідки застосування до нього інсуліну в умовах СІЗО", - написав Чубаров. 

Стан здоров'я Бекірова різко погіршивсяНагадаємо, Бекірова вивезли 14 січня на тиждень в Республіканську лікарню імені Семашка для медобстеження. Однак огляд провели за кілька днів і 18 січня Бекірова повернули до СІЗО. 

Зазначимо, 19 грудня Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ).

Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в слідчому ізоляторі в анескованому Криму. Він є інвалідом першої групи.

В окупованому Криму ФСБ затримала українця без паспорта "Суд" у Криму залишив під арештом політв'язня Мемедемінова
Новини України Едем БекіровКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся