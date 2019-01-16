США вкотре закликають Росію звільнити Бекірова

Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

У посольстві заявили, що ув'язнення Едема Бекірова неправомірне

Посольство США в Україні стурбоване подальшим погіршенням стану здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова в умовах російської в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства.

У посольстві заявили, що ув'язнення Едема Бекірова неправомірне, а ненадання йому належної медичної допомоги - безсовісне.

"Ми й надалі серйозно занепокоєні погіршенням його здоров'я і поганим ставленням до нього в російській в’язниці. Росія має негайно звільнити Бекірова і всіх інших українських політв'язнів", - йдеться у заяві.

Відзначимо, що Бекіров може померти в слідчому ізоляторі в анескованому Криму. Він є інвалідом першої групи.

Раніше повідомлялося, що уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова організувала відправку кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який знаходиться в СІЗО Сімферополя, в лікарню. Бекірова повинні були відвезти в лікарню для проведення необхідних медичних досліджень, а також надати йому всю необхідну медичну допомогу.

Зазначимо, 19 грудня Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ).