США не прагнуть до напруженості, але Росію чекають наслідки за агресію, - Байден

Сполучені Штати не прагнуть до ескалації напруженості з Росією. Однак агресивні дії Москви матимуть наслідки.

Про це йдеться в оприлюдненому Білим домом тексті промови президента США Джо Байдена для виступу перед Конгресом.

Байден зазначив, що дав зрозуміти президенту Володимиру Путіну, що, хоча США не прагнуть до ескалації, їхні дії мають наслідки.

"Я прямо і пропорційно відповів на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес - вони зробили і те, і інше, і я відповів", - заявив глава Білого дому.

Він додав, що Москва і Вашингтон "можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам" обох країн. У приклад Байден навів продовження в лютому на п'ять років російсько-американського договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

"Як ми це зробили, коли продовжили новий ДСНВ з ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи", - вказав президент США.

Він додав, що виконав своє зобов'язання скликати саміт з клімату з усіма найбільшими економіками світу - від Китаю і Росії до Індії та Європейського Союзу - в перші 100 днів президентства.