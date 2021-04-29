ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США не прагнуть до напруженості, але Росію чекають наслідки за агресію, - Байден

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 29 квітня 2021 04:35
США не прагнуть до напруженості, але Росію чекають наслідки за агресію, - Байден Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати не прагнуть до ескалації напруженості з Росією. Однак агресивні дії Москви матимуть наслідки.

Про це йдеться в оприлюдненому Білим домом тексті промови президента США Джо Байдена для виступу перед Конгресом.

Байден зазначив, що дав зрозуміти президенту Володимиру Путіну, що, хоча США не прагнуть до ескалації, їхні дії мають наслідки.

"Я прямо і пропорційно відповів на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес - вони зробили і те, і інше, і я відповів", - заявив глава Білого дому.

Він додав, що Москва і Вашингтон "можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам" обох країн. У приклад Байден навів продовження в лютому на п'ять років російсько-американського договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

"Як ми це зробили, коли продовжили новий ДСНВ з ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи", - вказав президент США.

Він додав, що виконав своє зобов'язання скликати саміт з клімату з усіма найбільшими економіками світу - від Китаю і Росії до Індії та Європейського Союзу - в перші 100 днів президентства.

Як відомо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах США і Росії. Прийняти зустріч двох президентів вже запропонували низка країн, зокрема, Фінляндія і Швейцарія.

Однак у Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.

Водночас у Кремлі заявляли, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Джозеф Байден эскалация
NEWS
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу