Посольство США розчароване рішенням суду надати доступ до документації "Нового времени"

У посольстві відзначили роль журналістів у розслідуванні корупції

В посольстве США в Украине выразили разочарование решением Печерского суда предоставить Генпрокуратуре доступ к документации "Нового времени". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

Как отмечается, дипломаты отмечают, что журналисты играют важную роль в расследовании коррупции, поэтому украинские чиновники должны поддерживать независимую журналистику.

"Разочарованы решением Печерского районного суда, по которому настоятельно требуется доступ к журналистским материалам. Медиа играют важную роль в расследовании коррупции и укреплении украинской демократии. Украинские должностные лица должны поддерживать независимую журналистику, а не душить ее", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Печерский райсуд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к документации "Нового времени" в зв'связи с разглашением материалов досудебного расследования. В ГПУ заявили, что портал "Новое время" в статье о финансировании обучения дочери "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца в Британии опубликовал копию ответа британских правоохранительных органов на запрос ГПУ в рамках международной правовой помощи.

После этого ГПУ открыла дело за разглашение данных предварительного расследования и направила изданию запрос о получении информации и копий документов. Однако НВ отказалось предоставить необходимые данные, в связи с чем прокуратура обратилась в суд.