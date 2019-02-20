Посольство США розчароване рішенням суду надати доступ до документації "Нового времени"

У посольстві відзначили роль журналістів у розслідуванні корупції
В посольстве США в Украине выразили разочарование решением Печерского суда предоставить Генпрокуратуре доступ к документации "Нового времени". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.
Как отмечается, дипломаты отмечают, что журналисты играют важную роль в расследовании коррупции, поэтому украинские чиновники должны поддерживать независимую журналистику.
"Разочарованы решением Печерского районного суда, по которому настоятельно требуется доступ к журналистским материалам. Медиа играют важную роль в расследовании коррупции и укреплении украинской демократии. Украинские должностные лица должны поддерживать независимую журналистику, а не душить ее", - говорится в сообщении.
После этого ГПУ открыла дело за разглашение данных предварительного расследования и направила изданию запрос о получении информации и копий документов. Однако НВ отказалось предоставить необходимые данные, в связи с чем прокуратура обратилась в суд.