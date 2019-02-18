ГПУ пояснила вимогу про доступ до документації "Нового времени"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видання звинувачують у розголошенні матеріалів досудового слідства

Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі доступ до документації "Нового времени" у зв'язку з розголошенням матеріалів досудового розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган.

За її словами, суд надав ГПУ доступ до документації у виданні "Новое время" через розголошення матеріалів досудового розслідування. Вона також додала, що розголошення матеріалів досудового розслідування є кримінальним злочином і передбачає штраф або виправні роботи.

У той же час спікер ГПУ Андрій Лисенко уточнює, що портал "Новое время" у статті про фінансування навчання дочки "діамантового прокурора" Олександра Корнійця в Британії опублікував копію відповіді британських правоохоронних органів на запит ГПУ в рамках міжнародної правової допомоги.

Після цього ГПУ відкрила справу за розголошення даних попереднього розслідування і направила виданню запит про отримання інформації та копій документів. Однак НВ відмовилося надати необхідні дані, у зв'язку з чим прокуратура звернулася до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі доступ до внутрішнім документам редакції "Нового времени часу" через матеріали про "діамантового прокурора" Олександра Корнійця.

У вересні 2016 року ГПУ завершила розслідування у справі Корнійця. Його звинувачують у вимаганні та фальсифікації.