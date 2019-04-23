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Посольство США закликало посилити роботу з розмінування Донбасу

Новини » Політика    23.04.2019 - 12:29
Посольство США закликало посилити роботу з розмінування Донбасу
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Дипломати закликали РФ виконати мінські зобов'язання

Посольство США в Україні закликало посилити зусилля з розмінування територій на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства. 

Також дипломати закликали Росію забезпечити виконання мінських угод. 

"СММ ОБСЄ працює в небезпечних умовах, перед загрозами наземних мін та переслідувань з боку контрольованих Росією сил. Ми закликаємо просувати вперед зусилля з розмінування територій, і закликаємо Росію виконати Мінські зобов'язання", - йдеться в повідомленні. 

Звернення посольства присвячене другим роковинам смерті громадянина США Джозефа Стоуна, який підірвався на міні, працюючи у складі СММ ОБСЄ на Донбасі. 

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять громадянина США Джозефа Стоуна, медика зі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який загинув два роки тому при виконанні службових обов'язків на сході України", - йдеться у Twitter.

Посольство США закликало посилити роботу з розмінування ДонбасуРаніше голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан закликав до повного розмінування на Донбасі. Понад 56 цивільних осіб загинули, а 158 зазнали поранень унаслідок спрацювання мін і невибухлих боєприпасів відтоді, як два роки тому загинув Джозеф Стоун

РБК-Україна писло, що протягом 2018 року на Донбасі було знешкоджено понад 24 тисяч 700 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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