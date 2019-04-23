"Манчестер Сіті" готовий побити свій трансферний рекорд

Фото: Родрі (atleticodemadrid.com)

"Городяни" готові купити Родрі з "Атлетіко" за 70 млн євро

"Манчестер Сіті" влітку має намір оновити свій трансферний рекорд придбанням півзахисника "Атлетіко" Родрі. Про це повідомляє The Telegraph.

Спортивний директор "городян" Чікі Бегірістайн вже кілька разів переглядав Родрі в нинішньому сезоні. Відзначається, що 22-річний футболіст повинен стати довгостроковою заміною Фернандіньо. У "Ман Сіті" хочуть оформити трансфер вже до старту передсезонної підготовки до наступного сезону.

"Атлетіко" готовий відпустити іспанського гравця тільки за 70 млн євро (60,6 млн фунтів), які прописані в його контракті в якості відступних. Тому якщо угода відбудеться, то півзахисник стане найдорожчим придбанням "Манчестер Сіті". Поки що їм залишається Ріяд Марез, який був куплений минулого літа з "Лестер Сіті" за 60 млн фунтів.

У нинішньому сезоні Родрі провів 42 матчі за мадридський клуб, в яких забив два м'ячі.

Нагадаємо, нападаючий франкфуртського "Айнтрахта" Лука Йович близький до переходу в мадридський "Реал".