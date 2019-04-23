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За два роки на Донбасі через підрив на мінах загинули 56 цивільних

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 11:14
За два роки на Донбасі через підрив на мінах загинули 56 цивільних
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ще 158 місцевих жителів отримали поранення

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан закликав до повного розмінування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Він нагадав, що два роки тому в непідконтрольному урядові районі поблизу Пришиба Луганській області броньований автомобіль Місії ОБСЄ підірвався на міні, унаслідок чого загинув фельдшер Джозеф Стоун.

"Звертаючи увагу на те, що понад 56 цивільних осіб загинули, а 158 зазнали поранень унаслідок спрацювання мін і невибухлих боєприпасів відтоді, як два роки тому загинув Джозеф Стоун, посол Апакан закликав до всеохопного дотримання набутих зобов'язань вилучити міни та припинити закладання нових", - йдеться в повідомленні. 

РБК-Україна писало, що поблизу селища Піски Донецької області в результаті вибуху під час розмінування загинув працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Раніше повідомлялося, що в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у 2018 році було перевірено та розміновано понад 4 тисяч гектарів. Протягом 2018 року на виконання завдань за призначенням у зоні АТО та проведення ООС було знешкоджено понад 24 тисяч 700 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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