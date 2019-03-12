Посольство США закликав РФ звільнити всіх українських політв'язнів

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Також США закликали звільнити незаконно затриманих українських моряків

Посольство США в Україні закликало Росію звільнити незаконно затриманих українських моряків в Керченській протоці і всіх українських політв'язнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Twitter.

США стурбовані ставленням Росії до незаконно затриманих нею громадян України.

"Замість того, щоб проводити психіатричні експертизи стосовно українських моряків, що порушує їхні права, Росія має негайно звільнити всіх українських моряків і всіх українських політв'язнів. Ми глибоко стурбовані ставленням Росії до несправедливо затриманих нею українців", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Гейл провів зустріч у Києві з президентом України Петро Порошенко. В ході зустрічі Хейл і Порошенко обговорили звільнення українських моряків з РФ.

Додамо, що українські дипломати на конференції "Крим" в Європарламенті розповіли про репресії Росії в Криму. Зокрема, українські дипломати повідомили про наслідки російської окупації і агресії в Криму.

Зазначимо, що на кінець 2018 року в місцях несвободи в Росії знаходилися щонайменше 57 громадян України, позбавлених волі за політичними мотивами. Зокрема, правозахисники до цієї цифри не включили 24 українських військових, тому що вони, згідно міжнародному праву, військовополонені. Мова йде про 22 моряків і двох співробітників СБУ, які знаходяться в "Лефортово".