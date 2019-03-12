ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посольство США закликав РФ звільнити всіх українських політв'язнів

Новини » Політика    12.03.2019 - 16:12
Посольство США закликав РФ звільнити всіх українських політв'язнів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Також США закликали звільнити незаконно затриманих українських моряків

Посольство США в Україні закликало Росію звільнити незаконно затриманих українських моряків в Керченській протоці і всіх українських політв'язнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Twitter.

США стурбовані ставленням Росії до незаконно затриманих нею громадян України.

"Замість того, щоб проводити психіатричні експертизи стосовно українських моряків, що порушує їхні права, Росія має негайно звільнити всіх українських моряків і всіх українських політв'язнів. Ми глибоко стурбовані ставленням Росії до несправедливо затриманих нею українців", - йдеться в повідомленні посольства.

Посольство США закликав РФ звільнити всіх українських політв'язнів

Нагадаємо, заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Гейл провів зустріч у Києві з президентом України Петро Порошенко. В ході зустрічі Хейл і Порошенко обговорили звільнення українських моряків з РФ.

Додамо, що українські дипломати на конференції "Крим" в Європарламенті розповіли про репресії Росії в Криму. Зокрема, українські дипломати повідомили про наслідки російської окупації і агресії в Криму.

Зазначимо, що на кінець 2018 року в місцях несвободи в Росії знаходилися щонайменше 57 громадян України, позбавлених волі за політичними мотивами. Зокрема, правозахисники до цієї цифри не включили 24 українських військових, тому що вони, згідно міжнародному праву, військовополонені. Мова йде про 22 моряків і двох співробітників СБУ, які знаходяться в "Лефортово".

США на цього тижня відкличуть дипломатів з Венесуели У США не виключають третьої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина
Новини України Сполучені Штати Америкиполитзаключенные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся