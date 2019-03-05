Українські дипломати в Європарламенті підняли питання політв'язнів у РФ

Фото: українські дипломати в Європарламенті twitter.com/UA_EUMission)

Українські дипломати в Європарламенті попросили про постійний міжнародний тиск на РФ

Українські дипломати на конференції "Крим" в Європарламенті розповіли про репресії Росії в Криму. Про це повідомляє прес-служба Представництва України в Євросоюзі в Twitter.

Зокрема, українські дипломати повідомили про наслідки російської окупації і агресії в Криму.

"Атмосфера страху і залякування, викрадення, політичні в'язні, мілітаризація, виклики безпеки для всього регіону - наслідки російської окупації і агресії в Криму", - йдеться в повідомленні представництва.

Представник України при ЄС Микола Точицький заявив, що змусити Росію припинити жорстке обмеження прав людини в Криму може тільки спільний і постійний міжнародний тиск на Кремль. Він також відзначив необхідність створення міжнародної платформи для деокупації Криму.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Великобританії, України, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Швеції, Данії, Канади, Румунії та Чехії закликали не забувати про російської анексії Криму.

Також британський міністр оборони Гевін Вільямсон у своїй промові 11 лютого в Лондоні заявив, що Росія повинна заплатити за анексію Криму і отруєння Скрипалів і закличе союзників бути готовими "застосувати силу".