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Гейл та Порошенко обговорили звільнення українських моряків з РФ

Новини » Політика    06.03.2019 - 20:34
Гейл та Порошенко обговорили звільнення українських моряків з РФ
Фото: Петро Порошенко та Девід Гейл (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Гейл запевнив у підтримці США України в умовах агресії РФ

Заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Гейл провів зустріч у Києві з президентом України Петро Порошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США в Україні. 

Як зазначається, політики обговорили агресію РФ в Україні, зокрема напад на українські кораблі в Керченській протоці наприкінці листопада 2018 року. 

"Американські та європейські партнери стоять разом з Україною проти російської агресії. Росія повинна повернути українські кораблі разом з моряками, а також звільнити всіх незаконно затриманих політв'язнів. Про це та багато іншого говорив заступник держсекретаря Гейл під час зустрічі з президентом Порошенком", - йдеться в повідомленні. 

Гейл та Порошенко обговорили звільнення українських моряків з РФ

Нагадаємо, заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Гейл увечері, 5 березня, прибув в Київ. Він перебуватиме в Україні з 5 по 7 березня та проведе зустрічі з керівництвом країни і політичними лідерами, щоб запевнити Київ у незмінній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України.

РБК-Україна писало, що Гейл заявив про підтримку Сполученими Штатами Америки  вільних та чесних виборів президента України. 

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