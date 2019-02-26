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Правозахисники назвали кількість українських політв'язнів в російських тюрмах

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 12:53
Правозахисники назвали кількість українських політв'язнів в російських тюрмах
Ілюстративне фото (УНІАН)

Станом на кінець 2018 року відомо про 57 політв'язнів

На кінець 2018 року в місцях несвободи в Росії знаходилися щонайменше 57 громадян України, позбавлених волі через політичні мотиви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кримської правозахисної групи. 

Як повідомила координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, до цієї цифри не включили 24 українських військових, бо вони, згідно з міжнародним правом, військовополонені. Ідеться про 22 моряків і двох співробітників СБУ, які знаходяться в "Лефортово".

Правозахисники наголошують, якщо не брати до уваги Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова, то останні звільнення політв'язнів були в 2016 році, коли повернули Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка.

Також зазначається, що проблеми зі здоров’ям є майже у всіх політв’язнів.

"Через голодування пройшли Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Кольченко та інші. Причина – і в небажанні росіян лікувати ув’язнених. Нерідко стан здоров’я українців приховують або видають за задовільний", - йдеться в повідомленні. 

Правозахисники назвали кількість українських політв'язнів в російських тюрмах

Нагадаємо, у неділю 24 лютого у Москві на марші пам'яті Бориса Нємцова активісти вимагали свободу політв'язням

РБК-Україна писало, що адвокат Микола Полозов вважає, що українського політв'язня Володимира Балуха можуть етапувати в колонію в Тверській області Російської Федерації.

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