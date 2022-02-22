Посольство США про визнання "ЛДНР": рішення Путіна буде зустрінуте рішучою відповіддю

"Ми всі чули вчорашню промову президента Путіна. Його обурливі заяви про Україну і український народ були маячними, що відображають спотворене бачення, що нагадує не глобального лідера, а найгірших авторитаристів Європи", - заявила вона.

За словами Квін, президент Джо Байден вчора підписав указ, що забороняє всі нові інвестиції, торгівлю і фінансування американськими особами "ЛДНР", їх території або з них.

"Ми продовжуємо координувати дії з нашими союзниками і партнерами, щоб зробити додаткові кроки у відповідь на ці неспровоковані і неприйнятні дії Росії", - додала Квін.

При цьому вона додала, що безрозсудні дії Путіна загрожують не тільки Україні, але і всьому міжнародному порядку, який підтримує глобальний мир і безпеку з часів Другої світової війни.