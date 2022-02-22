Посольство США про визнання "ЛДНР": рішення Путіна буде зустрінуте рішучою відповіддю

США засуджують рішення Росії визнати "ЛДНР". Таке рішення президента РФ Володимира Путіна буде зустрінуте Сполученими Штатами рішучою відповіддю.
Про це йдеться в заяві тимчасово повіреного у справах посольства США в Україні Крістіна Квін, яке є в розпорядженні РБК-Україна.
"Ми всі чули вчорашню промову президента Путіна. Його обурливі заяви про Україну і український народ були маячними, що відображають спотворене бачення, що нагадує не глобального лідера, а найгірших авторитаристів Європи", - заявила вона.
За словами Квін, президент Джо Байден вчора підписав указ, що забороняє всі нові інвестиції, торгівлю і фінансування американськими особами "ЛДНР", їх території або з них.
"Ми продовжуємо координувати дії з нашими союзниками і партнерами, щоб зробити додаткові кроки у відповідь на ці неспровоковані і неприйнятні дії Росії", - додала Квін.
При цьому вона додала, що безрозсудні дії Путіна загрожують не тільки Україні, але і всьому міжнародному порядку, який підтримує глобальний мир і безпеку з часів Другої світової війни.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". Сьогодні Держдума і Совфед Росії ратифікували "договори про дружбу" з ними.
Відзначити, США назвали визнання Росією "ЛДНР" неспровокованою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України.