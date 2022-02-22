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Посольство США о признании "ЛДНР": решение Путина будет встречено решительным ответом

Автор: Милан Лелич

США осуждают решение России признать "ЛДНР". Такое решение президента РФ Владимира Путина будет встречено Соединенными Штатами решительным ответом.

Об этом говорится в заявлении временно поверенного в делах посольства США в Украине Кристина Квин, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

"Мы все слышали вчерашнюю речь президента Путина. Его возмутительные заявления об Украине и украинском народе были бредовыми, отражающими искаженное видение, напоминающее не глобального лидера, а худших авторитаристов Европы", - заявила она.

По словам Квин, президент Джо Байден вчера подписал указ, запрещающий все новые инвестиции, торговлю и финансирование американскими лицами "ЛДНР", их территории или из них.

"Мы продолжаем координировать действия с нашими союзниками и партнерами, чтобы предпринять дополнительные шаги в ответ на эти неспровоцированные и неприемлемые действия России", - добавила Квин.

При этом она добавила, что безрассудные действия Путина угрожают не только Украине, но и всему международному порядку, который поддерживает глобальный мир и безопасность со времен Второй мировой войны.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали "договоры о дружбе" с ними.

Отметим, США назвали признание Россией "ЛДНР" неспровоцированной атакой на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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