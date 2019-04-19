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Посольство США попередило своїх громадян про можливі акції на сьогоднішніх дебатах

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 14:19
Посольство США попередило своїх громадян про можливі акції на сьогоднішніх дебатах
Фото: ситуація біля НСК (РБК-Україна, Віталій Носач)

Посольство рекомендує уникати скупчення людей і демонстрацій в центрі Києва

Посольство США в Україні попередило своїх громадян про можливі акції в Києві в день дебатів на НСК "Олімпійський" і виборів 21 квітня. Про це йдеться в повідомленні посольства.

Посольство рекомендує американським громадянам уникати скупчення людей і демонстрацій в центрі Києва у зв'язку з проведенням дебатів на стадіоні.

"Увечері в п'ятницю, 19 квітня, на стадіоні "Олімпійський" у центрі Києва відбудуться президентські дебати. У неділю, 21 квітня, українці голосуватимуть у другому турі президентських виборів. По всій країні очікуються збори і великі скупчення людей, зокрема в центрі Києва", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в посольстві рекомендували громадянам США слідувати інструкціям правоохоронних органів.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч осіб. Крім того, прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах стадіону.

Для забезпечення порядку на дебатах притягнуть до 10 тисяч правоохоронців.

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