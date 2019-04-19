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Посольство США предупредило своих граждан о возможных акциях на сегодняшних дебатах

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 14:19
Посольство США предупредило своих граждан о возможных акциях на сегодняшних дебатах
Фото: ситуация возле НСК (РБК-Украина, Виталий Носач)

Посольство рекомендует избегать скопления людей и демонстраций в центре Киева

Посольство США в Украине предупредило своих граждан о возможных акциях в Киеве в день дебатов на НСК "Олимпийский" и выборов 21 апреля. Об этом говорится в сообщении посольства.

Посольство рекомендует американским гражданам избегать скопления людей и демонстраций в центре Киева в связи с проведением дебатов на стадионе.

"Вечером в пятницу, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" в центре Киева состоятся президентские дебаты. В воскресенье, 21 апреля, украинцы будут голосовать во втором туре президентских выборов. По всей стране ожидаются собрание и большие скопления людей, в частности в центре Киева", - говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве рекомендовали гражданам США следовать инструкциям правоохранительных органов.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек. Кроме того, сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах стадиона.

Для обеспечения порядка на дебатах привлекут до 10 тысяч правоохранителей.

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