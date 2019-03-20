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Кабмін скоротив повноваження спостережної ради "Нафтогазу"

Новини » Економіка    20.03.2019 - 16:46
Кабмін скоротив повноваження спостережної ради "Нафтогазу"
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Уряд закріпив за собою право призначати і звільняти менеджмент компанії

Кабінет міністрів змінив статут НАК "Нафтогаз України". Відповідну постанову уряд прийняв 6 березня, але опублікована вона була лише сьогодні.

Згідно з документом серед іншого уряд посилив повноваження уряду як акціонера держкомпанії у прийнятті рішень, що стосуються повноважень наглядової ради. Як відомо, компетенція наглядових рад держкомпаній визначена законом "Про акціонерні товариства". Згідно із законом, їх повноваження, серед іншого, обирати і призначати голову і членів правління держкомпаній, затвердження фінансового плану і стратегії розвитку підприємств.

Втім, у статуті "Нафтогазу" уряд, всупереч нормам законодавства, закріпив за собою право призначати і звільняти менеджмент компанії, а також Кабмін "у виняткових випадках" зможе зобов'язати наглядову раду НАКу виконувати свої рішення.

В інтерв'ю РБК-Україна голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пояснив, що компанія звернулася до акціонера з проханням внести зміни до статуту і привести його у відповідність з нормами законодавства у квітні минулого року.

Нагадаємо, корпоративна реформа "Нафтогазу" була однією з умов для відкриття компанії кредитної лінії на закупівлю і закачування газу в розмірі 300 млн доларів у жовтні 2015 року.

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