Кабмін назвав нові умови для продовження контракту з головою "Нафтогазу"

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Кабмін продовжить контракт з Коболєвим, якщо буде транзит газу через Україну після 2020 року

Кабінет міністрів опублікував розпорядження щодо продовження контракту з головою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим на нових умовах. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

У розпорядження йдеться про те, що Кабмін продовжить договір з Коболєвим на таких умовах: забезпечення анбандлінга газотранспортної системи (ГТС) і сертифікації її за європейським законодавством, видобутку "Нафтогазом" (його дочірніми підприємствами) до 1 січня 2020 року не менш як 18,2 млрд. куб. метрів природного газу, транзиту природного газу через українську газотранспортну систему до держав - членів Європейського Союзу після 1 січня 2020 року, зокрема шляхом створення необхідних юридичних та технічних передумов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив статут НАК "Нафтогаз України".

В інтерв'ю РБК-Україна голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пояснив, що компанія звернулася до акціонера з проханням внести зміни до статуту і привести його у відповідність з нормами законодавства у квітні минулого року.

Відзначимо, два тижні тому Гройсман оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу". Після цього наглядова рада запропонувала вдвічі знизити зарплату Коболєву.