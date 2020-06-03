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Посольство США відреагувало на затримання українського військового біля Криму

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 11:55
Посольство США відреагувало на затримання українського військового біля Криму
Фото: посольство США в Україні (visaglobal.com.ua)

Посольство висловило стурбованість через затримання військового ЗСУ

У США стурбовані через затримання українського військовослужбовця російськими силовиками біля Криму. Посольство вимагає припинити агресію Росії проти України.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Twitter прес-служба посольства США.

Разом з тим, у посольстві вкотре нагадали, що Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі.

"Ми стурбовані нещодавніми новинами про затримання українського військовослужбовця російськими силами на суверенній території України", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, у прес-службі Командування Десантно-штурмових військ навели агрументи того, що опубліковане росіянами відео з українцем є недостовірним.

"Головним убором форми одягу в даному підрозділі визначена панама літня, а не кашкет польовий, який вдягнули військовослужбовцю. Також не враховані час доби та погодні умови під час яких "зник" військовий, а це близько о пів на п’яту ранку", - йдеться у повідомленні.

Також в ДШВ заявили, що версії співробітників ФСБ і пропагандистів ОРДЛО у цій ситуації різняться. Перші говорять, що українського військового затримали ніби-то п'яним, а в ОРДЛО заявили, що Євген Добринський не вживає алкоголю, але ніби-то зазнавав насилля з боку своїх командирів. Всі ці версії у ЗСУ спростували.

Нагадаємо, вкінці травня у Збройних силах України повідомили про зникнення військового на адмінкордоні Криму з Херсонською областю. На місці були знайдені сліди боротьби.

Вчора ФСБ заявила про затримання в Криму українського військового і відкриття проти нього справи.

Додамо, у ЗСУ назвали фейком, що нібито військовослужбовець був у стані алкогольного сп'яніння та під дією наркотичних речовин сам опинився на тимчасово окупованій території.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України військовіЗбройні сили УкраїниЗадержаниеСполучені Штати АмерикиФСБ
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