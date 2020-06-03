Посольство США отреагировало на задержание украинского военного возле Крыма

Фото: посольство США в Украине (visaglobal.com.ua)

Посольство выразило обеспокоенность из-за задержания военного ВСУ

В США обеспокоены из-за задержания украинского военнослужащего российскими силовиками возле Крыма. Посольство требует прекратить агрессию России против Украины.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter пресс-служба посольства США.

Вместе с тем, в посольстве в очередной раз напомнили, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в пресс-службе Командования Десантно-штурмовых войск привели агрументы того, что опубликованное россиянами видео с украинцем является недостоверным.

"Головным убором формы одежды в данном подразделе определена панама летняя, а не фуражка полевой, который надели военнослужащему. Также не учтены время суток и погодные условия во время которых "исчез" военный, а это около половины пятого утра", - говорится в сообщении.

Также в ДШВ заявили, что версии сотрудников ФСБ и пропагандистов ОРДЛО в этой ситуации разнятся. Первые говорят, что украинского военного задержали якобы пьяным, а в ОРДЛО заявили, что Евгений Добринский не употребляет алкоголя, но якобы подвергался насилию со стороны своих командиров. Все эти версии в ВСУ опровергли.

Напомним, в конце мая в Вооруженных силах Украины сообщили о пропаже военного на админгранице Крыма с Херсонской областью. На месте были найдены следы борьбы.

Вчера ФСБ заявила о задержании в Крыму украинского военного и открытия против него дела.

Добавим, в ВСУ назвали фейком, что якобы военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на временно оккупированной территории.

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Автор: Анастасия Рокитна