Посольство США відреагувало на затримання Климента в анексованому Криму

У Посольстві США заявили, що такий тип переслідування є неприпустимим

Посольство США в Украине обеспокоено задержанием архиепископа Климента в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

В посольстве заявили, что такой тип преследования является недопустимым.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вчерашним задержанием архиепископа Климента в Крыму. И хотя его впоследствии освободили, такой тип преследования является недопустимым. Ожидаем, что Россия будет уважать свободу вероисповедания и прекратит задержания невинных украинцев в Крыму", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, 3 марта, в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента Как сообщалось, Климента задержали на автовокзале оккупированного Симферополя, когда архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону (Российская Федерация).

После уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что провела телефонный разговор с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, с которой обсудила задержание в оккупированном Крыму архиепископа Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента. Во время телефонного разговора Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что в действиях задержанного архиепископа Климента не было выявлено никаких нарушений. Позже Климента отпустили.